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مقتل إسرائيلية وجرح 7 جنود آخرين جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على “صفد”

الأربعاء 14 فبراير 2024 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلية وجرح 7 جنود آخرين جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على “صفد”



القدس المحتلة / سما/

أكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيلة وإصابة 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجرحى السبعة جنود إسرائيليون.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، وقالت وسائل إعلام محلية إن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.
وأشارت إلى أن “حزب الله” استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

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