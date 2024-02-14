  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يسافرون إلى لاهاي لتقديم شكوى إلى المحكمة الدولية

الأربعاء 14 فبراير 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يسافرون إلى لاهاي لتقديم شكوى إلى المحكمة الدولية



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم الأربعاء أن، قطارا جويا يضم أكثر من مائة فرد من عائلات المختطفين توجهوا إلى هولندا، حيث سيقدم أفراد العائلات هذا الأسبوع شكوى ضد قادة حماس إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي" .

وبحسب الموقع فإن، "الشكوى هي نتاج أربعة أشهر من العمل من قبل الدائرة القانونية بمقر أهالي المختطفين، وستسافر العائلات على متن رحلة "إل عال" LY131 إلى أمستردام - أي من خلال تحديد عدد الأيام التي قضاها المختطفون في الأسر".  وقال الموقع، "إن الاستئناف أمام المحكمة، نيابة عن هيئة العائلات ومنتدى راؤول فالنبرغ لحقوق الإنسان، لا يتم تقديمه نيابة عن دولة إسرائيل لأنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها".

وتابع الموقع، "بدأت عملية إعداد الدعوى بالفعل في أكتوبر مع إنشاء المقر، وكان أحد خطواتها في ديسمبر خلال زيارة المدعي العام في المحكمة الجنائية كريم خان إلى إسرائيل. كانت هذه الزيارة تاريخية لأنه بسبب عدم الاعتراف بإسرائيل في المحكمة، لا يستطيع المدعي العام الحضور والتحقيق بحرية في إسرائيل. حيث يساعد في التحقيق مع المدعية كجمعية، وبالتالي ستتمكن المحكمة من توجيه تهمها ضد أفراد عاديين. وكان من بين التحركات الأخيرة للمحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعتبر مثل هذه الخطوة هي النتيجة المرجوة على المدى القريب من قبل المشتكين الإسرائيلين".

#المحتجزين الإسرائيليين #المحكمة الدولية #لاهاي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته في نفق بخانيونس

انطلاق اجتماع القاهرة الرباعي بشأن غزة.. آخر التطوارات

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

التايمز: "إسرائيل" تسير نحو المصيدة في رفح ومصير الشرق الأوسط مرتبط بالمدينة

مسؤول مصري: ردنا على "إسرائيل" لن يقتصر على طرد السفير

إعلام إسرائيلي يتساءل: "لماذا ينقل المصريون الدبابات والصواريخ إلى الحدود؟"

الأخبار الرئيسية

الحرب في اليوم 131: شهداء بالعشرات وإخلاء النازحين من مشفى ناصر

photo_2024-02-14_00-48-27

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الفجوة الرئيسية المتبقية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن لا تخطط لمعاقبة "إسرائيل" إذا اجتاحت رفح

إعلام إسرائيلي: الجيش و"الشاباك" و"الموساد" وضعوا الخطوط العريضة لصفقة التبادل ونتنياهو رفضها

2-49-730x438

ذي نيشين: هل بايدن غاضب من نتنياهو؟ اعفنى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية