عائلات المحتجزين الإسرائيليين يسافرون إلى لاهاي لتقديم شكوى إلى المحكمة الدولية

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم الأربعاء أن، قطارا جويا يضم أكثر من مائة فرد من عائلات المختطفين توجهوا إلى هولندا، حيث سيقدم أفراد العائلات هذا الأسبوع شكوى ضد قادة حماس إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي" .

وبحسب الموقع فإن، "الشكوى هي نتاج أربعة أشهر من العمل من قبل الدائرة القانونية بمقر أهالي المختطفين، وستسافر العائلات على متن رحلة "إل عال" LY131 إلى أمستردام - أي من خلال تحديد عدد الأيام التي قضاها المختطفون في الأسر". وقال الموقع، "إن الاستئناف أمام المحكمة، نيابة عن هيئة العائلات ومنتدى راؤول فالنبرغ لحقوق الإنسان، لا يتم تقديمه نيابة عن دولة إسرائيل لأنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها".

وتابع الموقع، "بدأت عملية إعداد الدعوى بالفعل في أكتوبر مع إنشاء المقر، وكان أحد خطواتها في ديسمبر خلال زيارة المدعي العام في المحكمة الجنائية كريم خان إلى إسرائيل. كانت هذه الزيارة تاريخية لأنه بسبب عدم الاعتراف بإسرائيل في المحكمة، لا يستطيع المدعي العام الحضور والتحقيق بحرية في إسرائيل. حيث يساعد في التحقيق مع المدعية كجمعية، وبالتالي ستتمكن المحكمة من توجيه تهمها ضد أفراد عاديين. وكان من بين التحركات الأخيرة للمحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعتبر مثل هذه الخطوة هي النتيجة المرجوة على المدى القريب من قبل المشتكين الإسرائيلين".