الحرب في اليوم 131: شهداء بالعشرات وإخلاء النازحين من مشفى ناصر

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣١ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٦ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٣٣ شهيد و ١٦٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٨٤٧٣ شهيد و ٦٨١٤٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصل جيش الاحتلال حصاره لمشفى ناصر بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وطلب جيش الاحتلال من إدارة المشفى إخلاء النازحين والإبقاء فقط على الطواقم الطبية والمرضى.



واعدم الاحتلال شاب فلسطيني قيده وارسله للطلب من النازحين الإخلاء قبل إطلاق النار عليه وقتله.



واعلن د.اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عشرة اخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الاسرائيلية منذ عصر الثلاثاء.



واطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار باتجاه منطقة القرارة شمالي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة



رفح



وشنت طائرات الاحتلال سبع غارات على رفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



واستهدفت طاقم قناة الجزيرة في رفح بصاروخ استطلاع ما ادى لاصابة المراسل والمصور بجراح خطيرة.

كما قصفت تجمعا للمواطنين قرب تل زعرب جنوب رفح ما ادى لوقوع اصابات .



مدينة غزة



وارتقى ستة شهداء بينهم أطفال رضع في قصف استهدف مركبة آخر شارع الجلاء شمال مدينة غزة فيما استشهد ثلاثة اخرون في قصف قرب ملعب فلسطين اثر استهداف سيارة يستقلّونها.



وارتقى شهيد وإصابة إثر استهداف طائرات الاستطلاع محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.



وسط القطاع



ووقعت عدة إصابات جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلًا في شارع المزرعة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

كما اصيب عدة مواطنين في قصف استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع.