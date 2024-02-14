شاهد: مدير CIA السابق يرقص مع جنود الاحتلال قرب غزة

القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا لتراقص مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق، مايك بومبيو، مع جنود الاحتلال المشاركين في العدوان على غزة.



وتظهر اللقطات بومبيو وهو يرقص مع الجنود، وقال معلقون إنه زار جنود الكتيبة 75 من اللواء السابع مدرعات، والذين استقبلوه على وقع أغان دينية ورقصات إسرائيلية أداها معهم.



وقام أحد الجنود بمنح بومبيو راية لواء غولاني، والذي قام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.



ونشرت حسابات عبرية صورة لبومبيو، خلال زيارة لعدد من المستوطنات المحيطة في غزة، ضمن جولة بمناطق الاحتلال.



يشار إلى أن الاحتلال قرر إعادة اللواء السابع إلى القتال في خانيونس بغزة، بعد سحبه من مناطق شمال القطاع.



وشن نشطاء غربيون هجوما على بومبيو، بعد تراقصه مع جنود الاحتلال، وقالوا إنهم ارتكبوا مذابح بحق قرابة 13 ألف طفل فلسطيني في غزة.



حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، وفقا لما أقر به حتى الآن، إلى 569 ضابطا وجنديا منذ عملية طوفان الأقصى، من بينهم 232 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.



وأعلن جيش الاحتلال أن 434 من جنوده أصيبوا بجروح خطيرة، و764 منهم بجروح متوسطة، فيما أصيب 1684 بجروح طفيفة.

