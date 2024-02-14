فيديو: انفجار وحريق هائل بخط غاز رئيسي في إيران

طهران/سما/

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارا هائلا وقع فجر الأربعاء في أحد خطوط الغاز الرئيسية في البلاد، وسمع دويه من مسافات بعيدة.



وأوضحت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إن دوي الانفجار في الخط رقم 65 بمدينة بروجن، وكتلة اللهب الكبيرة الناجمة عنه، أثارت الذعر بين السكان.



أعلن حاكم مدينة بروجين عن الانفجار الذي وقع في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط في ممر هالفاي بالمدينة.



ولفت حاكم المدينة فتاح كرمي، إلى أن حريقا كبيرا شب في مكان الانفجار بخط الغاز الرئيسي، وجرى إغلاق محور الاتصال في الخط بين بروجين ولوردغان وخوزستان، مشيرا إلى إن فرق الإنقاذ تنتشر في المكان للسيطرة على الحريق، الذي شوهد من مسافات بعيدة، وبدد عتمة الليل من شدة وهجه.



وقال كرمي، إنه طالما تبقى كميات من الغاز في الأنابيب الناقلة، فستبقى النيران مشتعلة، إلى أن يتم تصريفها. مؤكدا أن التفاصيل الأخرى للحادث سيتم الإعلان عنها فور ورود معلومات من فرق التقييم التي أرسلت إلى المنطقة.



من جانبه، قال قائد إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في المدينة، إن الصوت الرهيب للانفجار، ثم الحريق الكبير، في خط الغاز الرئيسي بالبلاد، لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

