هجمات صاروخية على موقع للقوات الأمريكية في سوريا

بغداد/سما/

استهدف حقل العمر النفطي، في سوريا، والذي تتواجد فيه قوات أمريكية، بعدد من الصواريخ مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة مسلحة استهدفت الحقل، بما لا يقل عن 3 هجمات صاروخية، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية، قصفت الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، على نحو 25 كيلومترا من نقاط تمركزها، بحسب الأناضول.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف، وناحية المالكية، الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض أرض.

وكانت الولايات المتحدة، شنت سلسلة هجمات، على مواقع تتبع مجموعات مسلحة في العراق وسوريا، قالت إنها مسؤولة عن هجمات على قواعد أمريكية في البلدين، إضافة إلى الهجوم على موقع البرج 22 داخل الحدود الأردنية، الذي يضم قاعدة للقوات الأمريكية، والذي تسبب في مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة قرابة 40.