الفاتيكان: هناك رأي عام دولي يطالب بوقف الحرب على غزة

الفاتيكان/سما/

قال رئيس وزراء دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، إن هناك رأيا عاما دوليا يطالب "إسرائيل" بوقف هجماتها على غزة.

وأضاف بارولين في تصريحات صحفية، أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا في هجمات إسرائيل، ولا يمكنها الاستمرار على هذا النحو، وعلينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة.

وأشار إلى أن الفاتيكان "أكد ذلك منذ البداية، وأنهم يدينون معاداة السامية رفقة ذلك"، وتابع "في الوقت ذاته: هناك مطلب بأن يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها متناسبا، وواضح أنه ليس كذلك مع مقتل 30 ألف شخص".

يشار إلى أن حصيلة العدوان على قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، ويرتكب يوميا العديد من المجازر بحق الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير غير مسبوق لقطاع غزة، في واحدة من أسوأ الجرائم الوحشية خلال التاريخ الحديث.