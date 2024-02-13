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عميل قاتل.. نصر الله يدعو للاستغناء عن الخلوي (فيديو)

الأربعاء 14 فبراير 2024 05:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عميل قاتل.. نصر الله يدعو للاستغناء عن الخلوي (فيديو)



بيروت/سما/

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، مقاتلي الحزب والأهالي إلى الاستغناء عن الهاتف الخلوي.

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة "يوم الجريح" "أدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي الذي يعتبر "عميلا قاتلا".

 

وأضاف "يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي".

وصرح نصر الله بأن "الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو ولذلك يجب إطفاؤها في هذه المعركة".

وذكر في السياق أن "العدو يستند بشكل أساسي في اعتداءاته على القدرات الفنية التجسسية".

وقال أمين عام حزب الله إن إسرائيل وبعد مرور 130 يوما من الحرب ما زالت تواجه سياسة العجز والفشل.

وأضاف نصر الله أن ما تقوم به "المقاومة الإسلامية في جبهة لبنان هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب على المستوى الوطني".

وأكد أمين عام حزب الله أن الجبهة اللبنانية ستواصل دعم قطاع غزة.

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