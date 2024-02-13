فيديو: الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مستشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه

غزة/سما/

وثق فيديو جريمة ميدانية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في محيط مستشفى ناصر الطبي المحاصر بمدينة خان يونس، حيث أجبر الاحتلال أسيرا فلسطينيا مكبل اليدين، على الذهاب الى المستشفى لإقناع المتواجدين فيه بإخلائه، على أن يعود، بعد تهديده بقتل أحد أفراد عائلته المعتقل لديه.

وفي طريق عودة الشاب من المستشفى قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق ثلاث رصاصات عليه ليرتقي شهيدا.