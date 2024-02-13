3 شهداء برصاص قناصة الاحتلال عند مجمع ناصر الطبي في غزة- (فيديو)

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 10 آخرون بنيران قناصة إسرائيليين على مجمع ناصر الطبي في غزة منذ ظهر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قططا وهي تتجمع حول الجثث أمام بوابة مستشفى ناصر حيث استهدف القناصة كل من يحاول انتشالها.

وطالب المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي ومنع الكارثة الصحية والإنسانية التي تتعرض لها الطواقم الطبية والجرحى والنازحون.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء أن الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية بصدد هدم السور الشمالي للمستشفى.

هذا، وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في البيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم".

وأكدت أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 28473 فيما بلغ عدد المصابين 68146 إصابة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.