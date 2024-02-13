إعلام عبري: مئات الكلاب الضالة تهاجم جنودا إسرائيليين في شمال غزة وغلاف القطاع

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "i24 News" الإسرائيلية إن عشرات الشكاوى وردت في الأيام الأخيرة من جنود ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع هاجمتهم مجموعات من الكلاب الضالة من غزة.

ووفقا لما أوردته هيئة البث الرسمية "كان"، اقتربت مئات الكلاب من المقاتلين المتواجدين في مناطق التجمع في المنطقة شمال غزة، تزمجر وتكشر عن أنيابها وتحاول عض الجنود.

وأفادت الهئية بأن الجنود تمكنوا حتى الآن من صدها ولم يصابوا بأذى.

ووفقا لتقديرات سلطة الطبيعة والحدائق، أكثر من 1000 كلب ضال تسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل وهي تفترس الحيوانات البرية وبشكل أساسي حيوانات المزرعة.

وأوضحت التقارير أن كلاب كثيرة افترست عجولا في حظائر كيبوتسات غلاف غزة والآن تهاجم الجنود.

وصرح العالم الرئيسي في سلطة الطبيعة والحدائق يهوشاع شاكيدي لـ"كان": "نحن نحذر بأنه يجب علينا الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة، لا يوجد مفر إلا قتلها بالرصاص".

وتحدث شاكيدي عن تعرض طفلة من المجتمع البدوي لعض الكلاب حتى الموت.