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هاليفي عن اجتياح رفح: "لدينا خطط ولكننا نبحث عن التوقيت المناسب والطريقة الصحيحة لتنفيذها".

الأربعاء 14 فبراير 2024 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي عن اجتياح رفح: "لدينا خطط ولكننا نبحث عن التوقيت المناسب والطريقة الصحيحة لتنفيذها".



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، بأن تنفيذ عملية في رفح سيكون أمرا معقدا، مشيرا إلى أن المنطقة يوجد فيها أكثر من مليون شخص و 10 آلاف مقاتل فلسطيني.

وقال هاليفي في تصريح للقناة "12 العبرية" عن العملية في رفح: "لدينا خطط ولكننا نبحث عن التوقيت المناسب والطريقة الصحيحة لتنفيذها".


وأضاف: "من الواضح لنا جميعا أن هذه العملية معقدة، من الصعب القتال في منطقة فيها أكثر من مليون شخص وأيضا 10 آلاف من مقاتلي العدو..يجب أن نخلي السكان ولدينا كل الإمكانات للقيام بذلك".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن هاليفي أبلغ مجلس الوزراء في وقت سابق أنه وافق بالفعل على عملية في رفح ثلاث مرات، وأن الجيش مستعد لتنفيذها عندما يحصل على الضوء الأخضر من الحكومة.

وذكرت القناة "12 العبرية" أن الجيش الإسرائيلي يفضل السماح للمدنيين الغزيين الذين يحتمون حاليا في رفح بالانتقال إلى شمال القطاع فقط كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الجيش لديه أساليب أخرى للعمل في رفح، على الرغم من عدم تحديد أي منها.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، فيما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع.

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