الحوثي: أمريكا وإسرائيل وبريطانيا تسعى لتصفية القضية الفلسطينية

صنعاء/سما/

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي،أن أمريكا وإسرائيل وبريطانيا تسعى لتصفية القضية الفلسطينية فيما يبقى الإنجاز المهم منع مرور أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هذا الأسبوع.

وأوضح عبد الملك الحوثي، في كلمته يوم الثلاثاء، قائلا: "أمريكا وإسرائيل وبريطانيا تسعى لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية".



وأضاف عبد الملك الحوثي: "الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كانوا يحسبون سابقا حساب ما يحدث في هذه الأيام من مساندة شعبنا لفلسطين.. البحار لها أهمية كبيرة لدى الأعداء ويحسبون لها ألف ألف حساب، كما أن المجرم نتنياهو تحدث سابقا عن مضيق باب المندب وخطورة أن يكون من يقود اليمن من يحمل التوجه التحرري مع الشعب الفلسطيني".

وأوضح عبد الملك الحوثي: "لقد من الله على بلدنا بنصر حقيقي في عملياته البحرية بتحقيق هدف مهم جدا وهو منع عبور وحركة السفن المرتبطة بإسرائيل، والتمكن من المنع التام لحركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي دليل واضح على فاعلية العمليات العسكرية البحرية لشعبنا ".

وأكد عبد الملك الحوثي أنه "في هذه الأسابيع لم يحصل أي حالة مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وهذا انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا".



كما تحدث عن العملية في رفح موضحا: "العدو الإسرائيلي يريد أن يفعل في رفح ما فعله في شمال ووسط قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتدمير شامل، والمسؤولية كبيرة على العالم الإسلامي تجاه الخطر الكبير على الشعب الفلسطيني في رفح".

ودعا عبد الملك الحوثي "الجميع للتحرك بشكل جاد لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل الخطوة الإجرامية التي يعلن عنها الإسرائيلي، والأمريكي الذي رغم أسلوبه المخادع هو شريك فعلي في كل جرائم العدو الإسرائيلي".

هذا وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، إن تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل من عملية في رفح، ليست صريحة، فيما يجب أن تؤخذ على أنها "ضوء أخضر" للعملية.

كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.



ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، فيما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع.