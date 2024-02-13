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بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" ، اليوم الثلاثاء ، في بيانات متتالية الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في قطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب  ما يلي:

19:56 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

19:46 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"  في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

19:33 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير 3 عيون أنفاق مفخخة في قوات صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادهم بين قتيل وجريح.

18:23 تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.

18:16 تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة

 13:36 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

 13:53 مجاهدو القسام يشتبكون مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس ويوقعونها بين قتيل وجريح

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