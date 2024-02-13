  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة : لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة : لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح



جنيف/سما/

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه ردا على سؤال لرويترز حول مخطط الهجوم على رفح، "لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا".

وأضاف: "بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين".

ــــ

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما أبلغته "إسرائيل" للقاهرة عن هجومها على رفح الليلة الماضية

"إسرائيل" تطلب تعاون الأمم المتحدة في "عملية رفح".. كيف نفهم الأمور؟

نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟

بايدن يتحدث عن هدنة مؤقتة في غزة “لستة أسابيع على الأقل”

مسودة إسرائيلية جديدة لتحديد موقفها من مقترح الصفقة.. حماس: رد "إسرائيل" لا يوصل لاتفاق

مقترح فرنسي لإنهاء القتال بين "حزب الله" والاحتلال

سموتريتش: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-13_15-20-35

مصدر فلسطيني: حماس توافق على حكومة تكنوقراط مع منظمة التحرير

التايمز: "إسرائيل" تسير نحو المصيدة في رفح ومصير الشرق الأوسط مرتبط بالمدينة

جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

مسؤول مصري: ردنا على "إسرائيل" لن يقتصر على طرد السفير

صفقة

رئيس الموساد والوفد الإسرائيلي يصل القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية