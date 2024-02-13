فنزويلا تدين خطط الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم واسع على رفح

كراكاس/سما/

أدانت جمهورية فنزويلا البوليفارية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطار "توسيع الهجوم العسكري في قطاع غزة باتجاه رفح في أقصى الجنوب"، بهدف مواصلة تنفيذ سياساتها الإجرامية والتوسعية في هذه المدينة التي يقطنها أكثر من مليون وأربعمئة ألف مواطن ونازح فلسطيني.

وحذرت في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، من أن "هذه الأعمال القاسية واللاإنسانية تساهم في تفاقم عواقب وظروف التدهور التي يعيشها السكان في قطاع غزة، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

وأعربت عن رفضها لسياسة التهجير والإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة باحترام القانون الدولي كضمان للسلام العالمي.

وكررت دعوتها لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لمنع إسرائيل من خلق نكبة أخرى، ومواصلة سياستها الكارثية في إبادة الشعب الفلسطيني وقضيته النبيلة، واستعدادها لمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف نهائي لإطلاق النار، والاعتراف الدولي بفلسطين كدولة حرة ذات سيادة، وكذلك المحاكمة العاجلة على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.