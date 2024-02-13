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"الخارجية" تحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المدنيين

الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المدنيين



رام الله/سما/

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بترجمة الإجماع الدولي الشامل والملحوظ على ضرورة حماية النازحين والمدنيين في قطاع غزة عامة وفي رفح خاصة إلى إجراءات وخطوات ملزمة لدولة الاحتلال لتحقيق وضمان تحقيق الحماية وتأمين الاحتياجات الإنسانية لهم، بما يضمن عدم تهجيرهم ويكفل بقاءهم في أرضهم وعودتهم إلى مناطقهم التي أُجبروا على النزوح منها.

وحمّلت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على توفير الحماية لهم وتأمين دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة أن قوات الاحتلال بدأت تصعّد قصفها وعدوانها على منطقة رفح، دون أن تلتزم بتأمين حياة المدنيين، بشكل ترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين.

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