إصابة صحافييْن أحدهما بُترت قدمه جراء استهدافهما بطائرة إسرائيلية في رفح

رفح/سما/

أصيب، اليوم الثلاثاء، صحافيان بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحافيين، شمال رفح في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن “قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحافيين في منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى إلى إصابة الصحافييْن إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، فجرى نقلهما إلى المستشفى الأوروبي”.

وأفاد صحافيون في رفح، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى بتر قدم مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر.

وبحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، “استُشهد 116 صحافيا وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.