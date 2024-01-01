إصابة مراسل الجزيرة بقصف إسرائيلي في رفح

رفح / سما /

أصيب مراسل قناة "الجزيرة"، الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، ومصور آخر، الثلاثاء، جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب أبو عمر إصابة حادة في قدمه وجرى نقله إلى مستشفى بمدينة رفح.

كما أنه خلال الاستهداف أصيب أيضا المصور الصحفي أحمد مطر في نفس مكان الاستهداف.

وأعلنت قناة "الجزيرة" أن مراسلها أبو عمر أصيب في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة رفح جنوب مدينة غزة.

وقالت القناة: "أبو عمر كان في مهمة لتغطية اوضاع النازحين في منطقة ميراج التي تقع بين مدينتي خانيونس ورفح".

وأضافت أن "طائرة مسيرة اسرائيلية اطلقت صاروخ تجاه الزميلين ما تم إصابتهم بجروح خطيرة".

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له: "جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية الحرب".

وأردف "هي جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي، حيث استهدف الاحتلال طاقم قناة الجزيرة الزميلين الصحفيين، إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين".

وتابع: "جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 126 صحفياً وصحفية واعتقل 10 صحفيين وأصاب العديد منهم، وهذا يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد".