بوريل يدافع بقوة عن “الأونروا” ويحض حلفاء "اسرائيل" على وقف تزويدها بالأسلحة

بروكسل/سما/

حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، حلفاء إسرائيل، وخصوصا الولايات المتحدة، على وقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل “عدد كبير جدا من الأشخاص” في غزة.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة “تجاوز الحد”، قال بوريل “حسنا، إذا كنت تعتقد أن عددا كبيرا جدا من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس”.

وانتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضا الأمر الذي اصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة “إجلاء” أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.

وسأل بوريل “سيتم إجلاؤهم (…) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟”.

أضاف “كم مرة سمعتم أبرز القادة ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم يقولون إن عددا كبيرا جدا من الناس يُقتلون؟”.

وتساءل بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إلى جانب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضغط إسرائيل عليه للاستقالة، “أليس (هذا) غير منطقي؟”.

ودافع بوريل بقوة عن “الانروا”.

وتخضع الأونروا حاليا لتدقيق مشدد، عقب أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف نفقا لحركة حماس أسفل مقر الأونروا في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال قد اتهمت في السابق 12 عاملا بالتورط في الهجمات التي تعرضت لها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكد بوريل أنه يجب التحقق من مزاعم وجود نشاط لحماس في الأونروا، مضيفا ” لا يخفى على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا”.

وأوضح بوريل أنه يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول أمس السبت: إن النفق يبلغ طوله 700 متر، وعمقه 18 مترا، و يعد منشأة مهمة للاستخبارات العسكرية لحماس.

ووزعم الجيش أن هناك دلالات على أن مسلحي حماس يستخدمون مبنى مقر الأونروا، وأنه عثر على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.