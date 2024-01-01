مفوض الأونروا: لا أعرف إلى أين يمكن إجلاء المدنيين من رفح

غزة/سما/

قال مسؤول أممي بارز في قطاع غزة إنه “ليس لديه أدنى فكرة” بشأن أين يمكن إجلاء المدنيين من مدينة رفح بعد تلقي دعوة من الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها في هذا الشأن.



وقال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه في كل مرة كان يتم توجيه المدنيين للتحرك إلى منطقة أخرى داخل قطاع غزة، كانت يتم مهاجمة تلك المنطقة في وقت لاحق.



وقال لازارينى “كان الناس يتحركون من مكان لآخر”.



وتابع لازارينى “في كل مرة كان يتم إبلاغهم بالذهاب إلى مكان معين، بالقول إن هذا سيكون مكانا أكثر آمانا، ثم يتضح أن هذا المكان ليس آمنا”.



وأضاف “لذلك، أين يذهبون؟ أنا لا أعرف”.