  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مفوض الأونروا: لا أعرف إلى أين يمكن إجلاء المدنيين من رفح

الإثنين 12 فبراير 2024 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا: لا أعرف إلى أين يمكن إجلاء المدنيين من رفح



غزة/سما/

قال مسؤول أممي بارز في قطاع غزة إنه “ليس لديه أدنى فكرة” بشأن أين يمكن إجلاء المدنيين من مدينة رفح بعد تلقي دعوة من الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها في هذا الشأن.


وقال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه في كل مرة كان يتم توجيه المدنيين للتحرك إلى منطقة أخرى داخل قطاع غزة، كانت يتم مهاجمة تلك المنطقة في وقت لاحق.


وقال لازارينى “كان الناس يتحركون من مكان لآخر”.


وتابع لازارينى “في كل مرة كان يتم إبلاغهم بالذهاب إلى مكان معين، بالقول إن هذا سيكون مكانا أكثر آمانا، ثم يتضح أن هذا المكان ليس آمنا”.


وأضاف “لذلك، أين يذهبون؟ أنا لا أعرف”.

الأكثر قراءة اليوم

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية تحرير الأسيرين في رفح

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

مسؤول أميركي يتوقع حدوث إنفراجة بصفقة تبادل الأسرى

صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

جيش الاحتلال يصادق على خطة عملياتية في رفح ويحذر من التحدث حول العمليات العسكرية

الأخبار الرئيسية

موجها كلامه لنتنياهو.. بن غفير: سنحارب حتى النهاية وسنحارب حتى نعيد الجميع

بوريل يدافع بقوة عن “الأونروا” ويحض حلفاء "اسرائيل" على وقف تزويدها بالأسلحة

"القسام" تعلن مقتل 3 محتجزين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

"الفاو": غزة على حافة المجاعة

سموتريتش: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية