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مصر ترفص بشدة تصريحات سموتريتش

الإثنين 12 فبراير 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترفص بشدة تصريحات سموتريتش



القاهرة/سما/

عبّرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن رفضها جملة وتصفيلا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.


وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "إكس"، إنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".


وتابع مؤكدا أن "مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يحمّل مصر مسؤولية كبيرة عما حدث، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مضيفا أن "إمدادات حركة حماس الفلسطينية من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير"، بحسب قوله.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة، يوم غد الثلاثاء، لإجراء مفاوضات بشأن المحتجزين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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