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مدعي عام الجنائية الدولية يبدي "قلقه الشديد" من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

الإثنين 12 فبراير 2024 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدعي عام الجنائية الدولية يبدي "قلقه الشديد" من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح



لاهاي/سما/

 أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، متوعدا "بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية".

وقال خان في بيان نشره اليوم الإثنين، على منصة "اكس": "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

#الجنائية الدولية

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