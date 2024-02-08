"القسام" تعلن مقتل 3 محتجزين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أسرى إسرائلييين في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان: "تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة.

وأضاف: "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

وأمس الأحد، أعلنت "كتائب القسام" أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

ولفتت "القسام" في بيان إلى "أن أوضاع الأسرى الجرحى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم"، محملة "العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".