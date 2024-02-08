المفوض السامي لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح أمر مرعب

غزة/سما/

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، أن احتمال التوغل الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، أمر مرعب.

وقال تورك في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1,5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب.

وأضاف أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.