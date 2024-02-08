"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه مواقع حساسة وجنودا وتجهيزات تجسسية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة برشقات صاروخية.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، أربع بيانات حيث أكد فيها استهدافه "التجهيزات التجسسية في موقع الرادار، وثكنة ‏برانيت، وثكنة ‏زرعيت، ومبنى يتموضع فيه الجنود".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ثكنة ‏برانيت بصاروخ (فلق 1) وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأكد في بيان آخر: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ثكنة ‏زرعيت برميات صاروخية من (فلق 1) وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏

وذكر في بيانه الرابع: "ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏3:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وختم في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‌‏5:05 من مساء يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏