مصر: مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة "غير مسبوق"

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن مستوى الدمار والقتل الإسرائيلي للمدنيين في غزة "غير مسبوق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير المصري مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة لوبليانا، وفق ما نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية الخاصة، المقربة من السلطات.

وفي المؤتمر الصحفي، أكد شكري على "ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة"، مشددا على أن "مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق".

وأضاف: "نرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

وأشار شكري إلى أن "الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وتابع قائلا: "لا يمكن قبول مزيد من الخسارة في أرواح المدنيين بقطاع غزة".

ويأتي حديث شكري الذي يزور حاليا سلوفينيا، تزامنا مع تصعيد إسرائيلي على محافظة رفح جنوبي القطاع، والمتاخمة للحدود المصرية، والتي تأوي أكثر من مليون نازح.

وشهدت رفح فجر الاثنين، غارات اسرائيلية عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من عواقب إنسانية للتقدم بالمدينة المكتظة بالنازحين.

جدير بالذكر أن مصر تشارك مع قطر والولايات المتحدة في جهود لإبرام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تُحاكم بموجبها تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".