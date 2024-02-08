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تل أبيب تمنع مقررة أممية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإثنين 12 فبراير 2024 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تمنع مقررة أممية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة



القدس المحتلة/سما/

منعت حكومة تل أبيب، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء إعلان منع الدخول في بيان صادر عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وجراء القرار، لن تتمكن ألبانيز من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تجدر الإشارة أن منع دخول ألبانيز جاء عقب تصريحات اعتبرت فيها أن هجمات "حماس" على المستوطنات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول "هي نتيجة للضغوط الإسرائيلية".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، ألغى تأشيرة دخول منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز.

ومنذ 129 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة في تاريخها.

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