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"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

الإثنين 12 فبراير 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه



بيروت/سما/

 

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه استشهدا بقصف إسرائيلي على منزل في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط اليوم.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام (خميني) مواليد عام 1989 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف في بيان آخر: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد مهنا (مالك) مواليد عام 1988 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا ، واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، جنوب لبنان، وأنباء عن وقوع إصابات.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وقرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، نقل الفرقة "المدرعة 36" من غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بوتيرة يومية.

 

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب يومها الـ129، على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية.

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