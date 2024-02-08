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الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح

الإثنين 12 فبراير 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح



بروكسل/سما/

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".

وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، مستنكرا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد بالهجوم على رفح دون الإفصاح عن خطط "الإجلاء الآمن".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

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