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بوريل: يجب أن تكون "الأونروا" قادرة على مواصلة عملها

الإثنين 12 فبراير 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: يجب أن تكون "الأونروا" قادرة على مواصلة عملها



بروكسل/سما/

 شدد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على أن "الأونروا" يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها.

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل، "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، دعونا ننتظر حتى تتم التحقيقات".

وشدد على أنه "في هذه الأثناء، يتعين على الناس الاستمرار في تناول الطعام، ومواصلة الذهاب إلى الأطباء".

وردا على الادعاءات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق مساعداتها.

وحذرت "الأونروا" في وقت سابق من توقف أنشطتها بحلول نهاية فبراير، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، كما تساعد نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم المساعدات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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