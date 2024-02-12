  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلجيكا: الوضع في رفح خطير للغاية ونؤكد ضرورة منع الإبادة الجماعية

الإثنين 12 فبراير 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: الوضع في رفح خطير للغاية ونؤكد ضرورة منع الإبادة الجماعية



بروكسل/سما/

قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز، إن الوضع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خطير للغاية، مؤكدة على ضرورة منع "الإبادة الجماعية".

جاء في حديث لها، الاثنين، قبيل دخولها للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء تنمية بلدان الاتحاد الأوروبي، في بروكسل.

ووصفت غينيز الوضع في غزة بـ "الأزمة الإنسانية الأخطر على مر العصور".

وأضافت: "الوضع في رفح خطير للغاية، ولهذا السبب من المهم جدا مواصلتنا دعم المدنيين الأبرياء والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء والدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأوضحت أن هناك أمرا من محكمة العدل الدولية ينص على أننا بحاجة إلى المزيد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل منع "الإبادة الجماعية".

يذكر أن غينيز طلبت في وقت سابق من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل، وأشارت أن بلجيكا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وشهدت رفح ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد مراسل الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت مساء الأحد وفجر الاثنين، قصفًا عنيفًا استهدف نازحين قرب الحدود المصرية ومنازل سكنية، كما قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر.

وذكر أنه دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات خاصة من الجيش الإسرائيلي توغلت شمال غرب رفح، إلى جانب إطلاق الطيران المروحي نيران أسلحته الرشاشة تجاه المواطنين والنازحين.

وفجر الاثنين، قال عزّت الرشق، القيادي في حركة "حماس"، إن "المجازر" التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين هذه الليلة في رفح وراح ضحيتها أكثر من مئة شهيد، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

وإثر العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها.

الأكثر قراءة اليوم

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية تحرير الأسيرين في رفح

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

مسؤول أميركي يتوقع حدوث إنفراجة بصفقة تبادل الأسرى

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

صحيفة أميركية: نتنياهو يوجّه إهانات علنية لواشنطن وبايدن يقترب من القطيعة معه

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-12_15-22-00

"القسام" تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر

محللون إسرائيليون : نجاح عملية تخليص المحتجزين في رفح لا يغني عن الصفقة

65ca00134c59b777ee46f533

بايدن يشكو نتنياهو في السرّ دون أن يغيّر سياسته تجاه "إسرائيل"

65ca11e24c59b77cb9023bcc

صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

تقرير: مسؤولون إسرائيليون يحاولون تهدئة مصر بشأن خطط الهجوم على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية