  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العفو الدولية: أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية في قطاع غزة تسببت بقتل جماعي للمدنيين

الإثنين 12 فبراير 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية في قطاع غزة تسببت بقتل جماعي للمدنيين



غزة/سما/

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، بأن هناك أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية غير قانونية في قطاع غزة تسببت في قتل جماعي للمدنيين.


وقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن 95 مدنيا نصفهم من الأطفال قتلوا في 4 غارات غير قانونية في رفح، مضيفة أن الهجمات التي أدت إلى مقتل المدنيين في رفح وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها آمنة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.

وأشار إلى أن "اشتباكات دارت مع مسحلين قبل أن تتمكن القوات من تحرير الرهينتين، وأن سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لاعادة المحررين إلى داخل إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قال ردا على الأنباء حول مقتل عشرات الفلسطينيين في عملية إنقاذ الأسيرين من رفح: "لقد هاجمنا أهدافا لحماس. وقتل العديد من الإرهابيين في العملية".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 100 شخص نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.

الأكثر قراءة اليوم

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية تحرير الأسيرين في رفح

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

مسؤول أميركي يتوقع حدوث إنفراجة بصفقة تبادل الأسرى

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

الأخبار الرئيسية

محللون إسرائيليون : نجاح عملية تخليص المحتجزين في رفح لا يغني عن الصفقة

65ca00134c59b777ee46f533

بايدن يشكو نتنياهو في السرّ دون أن يغيّر سياسته تجاه "إسرائيل"

65ca11e24c59b77cb9023bcc

صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

تقرير: مسؤولون إسرائيليون يحاولون تهدئة مصر بشأن خطط الهجوم على رفح

نتنياهو

نتنياهو يتوعّد: الضغط العسكري وحده سيحرر المحتجزين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية