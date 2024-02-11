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شهداء ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على رفح (فيديو)

الإثنين 12 فبراير 2024 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على رفح (فيديو)



رفح/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال قصف ودمر مسجدي الهدى والرحمة شمال ووسط رفح، ويتواجد بداخلهما أعداد كبيرة من النازحين، مشيرة إلى أن عشرات الإصابات والشهداء يصلون إلى مستشفى الكويت وسط رفح.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت مسجدين و11 منزلًا على الأقل ومنطقة الحدود الفلسطينية المصرية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، أكدت مصادر طبية وصول 11 شهيدا وعشرات المصادبين إلى مستشفيات رفح نتيجة الغارات الإسرائيلية على المدينة.

وبينت المصادر نزوح مئات المواطنين إلى المستشفى الكويتي هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على رفح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محافظة رفح تشهد في هذه الأثناء استهدافات عنيفة جدا في مناطق متفرقة منها بواسطة الطائرات الحربية، مشيرا إلى أن عدد من هذه الغارات كانت في محيط مقر الجمعية في وسط رفح حيث تم استهداف منزل مأهول بالسكان مقابل المقر، ما أدى إلى نشر الرعب والذعر بين المواطنين.


وأَضاف: "كما تقوم الطائرات المروحية بإطلاق النار الرشاشة على طول المناطق الحدودية.

وأكدت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال شنّت أكثر من 40 غارة على محافظة رفح جنوبي قطاع غزة‎

    

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