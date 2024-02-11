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الإعلامي الحكومي ينشر بيانات صادمة لأهم إحصائيات الحرب على غزة

الأحد 11 فبراير 2024 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي ينشر بيانات صادمة لأهم إحصائيات الحرب على غزة



غزة/سما/،

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 2438 مجزرة"، مشيرا إلى أن عدد القتلى والمفقودين بلغ 35176 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ "28176، بينهم 12300 قتيل من الأطفال، و8400 من النساء، و340 قتيلا من الطواقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و124 من الصحفيين".

وأشار إلى أن "7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، و67784 مصابا، و11000 جريح بحاجة للسفر للعلاج".

وأكد أن "نحو 10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و700000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، بالإضافة إلى 60000 سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية".

ولفت إلى أن "هناك 350000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، و 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية".


وأعلن المكتب عن "10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم"، مشيرا إلى مليوني نازح في قطاع غزة. فيما أوضح أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا إسرائيل مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.

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