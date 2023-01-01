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جيش الاحتلال: 2855 جريحا في صفوفنا منذ 7 أكتوبر

الأحد 11 فبراير 2024 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: 2855 جريحا في صفوفنا منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2855 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.


وبحسب موقع تابع لوزارة الحرب الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1679 إصابة طفيفة و744 متوسطة و432 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1326 إصابة بينها 620 حالة طفيفة و440 متوسطة و266 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 564 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

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