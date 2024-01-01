  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس

الأحد 11 فبراير 2024 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس في قطاع غزة، في اليوم الـ128 للعدوان المستمر.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنة وسقوط عدد من الجرحى، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، بوجود شهيدين وجريح في حالة حرجة داخل أقسام وباحات مشفى ناصر جراء إطلاق النار المستمر على المستشفى.

ووصل 10 شهداء منذ الصباح إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبر عددًا كبيرًا من النازحين داخل مدارس الإيواء في محيط مجمع ناصر الطبي على إخلائها تجاه منطقة المواصي.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المنازل التي تزيد عن ثلاثة طوابق بين مخيم خان يونس الشمالي ومنطقة المشروع في خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,176 شهيدا و67,784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

ـــ

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي: مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق

تقرير: "إسرائيل" تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح" وتكشف شروطها

ميدل إيست: المخابرات البريطانية حاولت تجنيد مواطن لها بغزة مقابل إجلائه وعائلته من القطاع

وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إطلاق الأسرى في غزة

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين في رفح

"وول ستريت جورنال": مصر هددت "إسرائيل" بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح رفح

"إسرائيل" تدرس "بدائل" لإجلاء الفلسطينيين من رفح.. نقلهم إلى شمال غزة يهدئ مخاوف مصر

الأخبار الرئيسية

65c8d5644c59b70cdd551fe7

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

65c8c2374c59b7142e0a4287

ضابط إسرائيلي: حماس تعرف معلومات تعد سرية حتى داخل الجيش

"حماس": أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني "نسف المفاوضات"

نتنياهو يزعم: سنوفر "ممرا آمنا" للنازحين قبل اجتياح رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية