شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس في قطاع غزة، في اليوم الـ128 للعدوان المستمر.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنة وسقوط عدد من الجرحى، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، بوجود شهيدين وجريح في حالة حرجة داخل أقسام وباحات مشفى ناصر جراء إطلاق النار المستمر على المستشفى.

ووصل 10 شهداء منذ الصباح إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبر عددًا كبيرًا من النازحين داخل مدارس الإيواء في محيط مجمع ناصر الطبي على إخلائها تجاه منطقة المواصي.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المنازل التي تزيد عن ثلاثة طوابق بين مخيم خان يونس الشمالي ومنطقة المشروع في خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,176 شهيدا و67,784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

ـــ