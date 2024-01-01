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نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن معتقلة من الخليل ويرحلها إلى غزة

الأحد 11 فبراير 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن معتقلة من الخليل ويرحلها إلى غزة



غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأحد، عن المعتقلة الصحفيّة سيقال يوسف قدوم (51 عاما) من سكان بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وأقدم على ترحيلها إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم).

وأوضح نادي الأسير، أن قدوم التي تعمل في تلفزيون فلسطين، اعتقلت في الأول من شباط/ فبراير الجاري، من أمام حاجز عسكري قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن (هشارون)، ثم إلى سجن (الدامون).

ولفت إلى أنها من مواليد غزة، ومنذ سنوات طويلة تقيم في بلدة الشيوخ، إلى أنّ اعتقلها الاحتلال وقرر ترحيلها إلى غزة صباح اليوم، رغم الجهود التي بذلت من أجل منع الاحتلال من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وإلى جانب اعتقال العديد من عمال غزة في الضّفة، نفّذ اعتقالات بحقّ مواطنين لمجرد أنهم يحملون هوية تشير إلى أنهم مواليد غزة.

يذكر أن عدد المعتقلات القابعات في سجن (الدامون) يبلغ (45) معتقلة على الأقل بعد الإفراج عن غالبية معتقلات غزة مؤخرا، علما أنه لا تتوفر معطيات عن عدد معتقلات غزة في بقية معسكرات الاحتلال، وهن كباقي معتقلي غزة رهنّ الإخفاء القسري.

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