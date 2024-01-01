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"كالكاليست": شركات التكنولوجيا في "إسرائيل" سرحت 34.300 عامل منذ بداية العام

الأحد 11 فبراير 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كالكاليست": شركات التكنولوجيا في "إسرائيل" سرحت 34.300 عامل منذ بداية العام



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية بأن 141 شركة تكنولوجيا في إسرائيل سرحت منذ مطلع العام 34.300 عامل.


وقالت الصحيفة إنه "ومنذ بداية العام قامت 141 شركة تكنولوجيا بتسريح 34300 موظف على الرغم من أن معظمهم أظهروا أداء ماليا ممتازا".

وأضافت الصحيفة: أن "عملاق التكنولوجيا "سيسكو" أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "موديز" خفضت أمس أيضا مستوى الائتمان لإسرائيل لتعكس ضربات متتالية للاقتصاد، فيما لام زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو على الفشل في جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية".

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