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جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة

الأحد 11 فبراير 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن قوة إسرائيلية استولت قبل أسبوع على مبلغ 200 مليون شيكل (54.29 مليون دولار) بعد اقتحامها “بنك فلسطين” في مدينة غزة.


ونقلا عن ضباط بالجيش لم تسمهم، أوضحت صحيفة “معاريف” أن “جنودا إسرائيليين كانوا في حي الرمال بقلب غزة، وخاطروا بحياتهم لانتزاع مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية من بنك فلسطين” وفق زعمها.


وأضافت أن “الجنود استولوا على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين كان من المقرر إرسالها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله”.


وقال مسؤولون في جيش الاحتلال للصحيفة، إن عملية الاستيلاء على الأموال الفلسطينية وقعت بعدما تعرض جنود لإطلاق نار من قناص في محيط البنك، حيث وصلت القوة إلى البنك واقتحمته بعد ذلك.


وتساءلت الصحيفة: “لماذا يتعين على جنود الجيش الإسرائيلي تعريض أنفسهم للخطر في عملية تهدف إلى انتزاع أموال كانت ستصل إلى السلطة الفلسطينية؟”.


فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة إن “القوات الإسرائيلية عملت قبل أسبوع في بنك فلسطين في غزة لمنع وصول الأموال إلى حركة حماس”.


وأضاف أن هذه الخطوة “كانت بناءً على قرار المستوى السياسي، والاحتفاظ بالأموال والجهة التي ستحول لها خاضعة لقراره”.

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