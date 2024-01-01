جالانت : "نقترب من صفقة واقعية لعودة المختطفين"

القدس المحتلة / سما/

قبل اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي أشار وزير الجيش الاسرائيلي إلى نتائج المخابرات التي تم جمعها في غزة: "لقد توغلنا في قلب الأماكن الأكثر حساسية لحماس ونستخدم معلوماتها ضدهم".عن المختطفين: "نقترب من التوصل إلى اتفاق حقيقي"

وقبل اجتماع مجلس الوزراء، صرح غالانت بأن إسرائيل تقترب من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة المختطفين.

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية فانه خلال العرض الذي قدمه الجيش الإسرائيلي لوزراء الحكومة، أشار غالانت" إلى النتائج الاستخباراتية التي تم العثور عليها خلال القتال."لقد اخترقنا النواة الأكثر حساسية لحماس، ويتم الآن استخدام معلوماتهم الاستخبارية ضدهم.إن تعميق العملية يقربنا من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة المزيد من المختطفين".