إذاعة الجيش الإسرائيلي تزعم : مصر لم تمانع عملية عسكرية في رفح

القدس المحتلة / سما/

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن المسؤولين المصريين أبلغوا الجانب الإسرائيلي بأنهم لن يعملوا على منع أي عملية عسكرية في رفح، طالما جرت دون المسّ بالمدنيين الفلسطينيين هناك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الموقف المصري من عملية عسكرية في رفح عبر منصــةX: "ان شخصيات مصرية رفيعة لنظيرتها الإسرائيلية: لن نعارض/نمانع عملية عسكرية إسرائيلية في رفح طالما لم تمس بالمدنين الفلسطينيين، الرسالة وصلت من القاهرة، مصر ستدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، لكنها لن تضع صعوبات أمام الجيش الإسرائيلي".