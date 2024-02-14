الأوقاف: الأربعاء المقبل تجرى قرعة الحج للمحافظات الشمالية

غزة/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة إلكترونيا، لاختيار الحجاج لموسم 1445هـ-2024 للمحافظات الشمالية حيث سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/2/2024، في مقر الوزارة بالبيرة.

وأوضح البكري في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن القرعة ستُجرى على جميع التجمعات السكانية باستثناء مدينتي القدس والخليل، وأن عدد التجمعات السكانية المستهدفة للقرعة يبلغ أكثر من 500 تجمع سكاني موزعة على كافة المحافظات الشمالية .

وأشار إلى أنه بخصوص مدينتي القدس والخليل فإنه سيتم اختيار الأسماء حسب التسلسل الرقمي وفق القرعة التي أجريت سابقا بما يتناسب والحصة المقررة .

ولفت البكري إلى أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا بناء على ترتيبات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، إذ قامت الفرق المختصة بالوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بالموسم بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية وإنهاء جميع الترتيبات الضرورية للحجاج منذ لحظة خروجهم وحتى عودتهم .

وأكد، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الفضلى لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

بدوره قال مدير عام الحج والعمرة محمود حمد، إنه تم إدخال كافة بيانات الراغبين بأداء الفريضة على الحاسوب وفق نظام محوسب يشمل كافة محافظات الوطن، ويغطي كل التجمعات السكانية، وفقا لعدد سكان كل تجمع ومحافظة.

وبلغ عدد الذين سجلوا للحج من خلال الموقع الإلكتروني http://www.tawaf.ps أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف أكثر من 22 ألف مواطن من كافة محافظات الوطن .