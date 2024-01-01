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الهلال الأحمر: استشهاد ثلاثة مرضى داخل مستشفى الأمل بخانيونس

الأحد 11 فبراير 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: استشهاد ثلاثة مرضى داخل مستشفى الأمل بخانيونس



غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مرضى.

 

ونفت الجمعية في بيان صدر عنها، ادعاء الاحتلال بإدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك الاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم واهانتهم قبل اعتقال 9 من الطواقم الطبية والإدارية، وأربعة جرحى، وخمسة من مرافقي المرضى.

 

وأضافت: "يواصل الاحتلال منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم  طبية وإدارية".

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