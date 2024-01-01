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"تضامنا مع غزة".. وسائل إعلام إسرائيلية: تجار حشيش مغاربة قاطعوا الموردين الإسرائيليين

الأحد 11 فبراير 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تضامنا مع غزة".. وسائل إعلام إسرائيلية: تجار حشيش مغاربة قاطعوا الموردين الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "تجار المخدرات المغاربة قرروا مقاطعة التجار والسماسرة الإسرائيليين على خلفية الحرب على قطاع غزة".

وأشار موقع "mako" إلى أن" تجار القنب الهندي المغاربة قرروا مقاطعة الزبائن الإسرائيليين على خلفية الحرب على القطاع"، ونقل الموقع عن تاجر إسرائيلي أنهم لا يستطيعون التواصل مع التجار المغاربة ولو عبر الوسطاء بسبب حرب غزة.

وأضاف: "تجارتنا تضررت وفقدنا ملايين الشواكل بسبب توقف التجار في المغرب عن التعامل معنا".

وأوضح التاجر الإسرائيلي الذي يعيش في المغرب أن "مئات الأطنان من الحشيش المغربي تباع لتجار المخدرات في أوروبا والدول الاسكندنافية وفرنسا، في أحسن الأحوال، لا يصل إلى إسرائيل سوى بضع مئات من الكيلوغرامات من الحشيش المغربي، وسعر الكيلوغرام من الحشيش المغربي يمكن أن يصل إلى 300 ألف شيكل في إسرائيل قرابة 80 ألف دولار) والطلب عليه في إسرائيل مجنون لأنه ذو جودة عالية جدا، نظيف وقوي".

ونقل الموقع عن تاجر مغربي في جبال الريف بالمغرب قوله: "لماذا يمكن للإسرائيليين أن يكسبوا لقمة عيشهم من بيع الحشيش المغربي في حين أن إخواننا الفلسطينيين يعانون من الجوع ويعيشون في ظروف غير إنسانية، اذهبوا لشرائه في مكان آخر، لم نعد نبيع الحشيش للإسرائيليين".

وأضاف التاجر المغربي للموقع: "قبل الحرب كنا نقوم بأعمال تجارية هنا مع الإسرائيليين وجاء التجار إلى هنا وكسبوا أموالا جيدة، والآن انتهى الأمر". 

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