الحرب على غزة : شهداء وإصابات في رفح وقصف وغارات على خانيونس

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 128 من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيد و169 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27708 شهيد و 67147 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتراجعت الدبابات الاسرائيلية من غرب غزة نحو جنوبها بعد الاجتياح الثاني الذي استمرّ لأسبوعين.

وخلف انسحاب الدبابات دمارا كبيرا بالإضافة إلى عثور المواطنين على جثامين لعدد كبير من الشهداء.

رفح

واستشهد 45 مواطنا في رفح واصيب العشرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وارتقى الشهداء في قصف اربعة منازل وسيارتين تابعان للشرطة في رفح.

خان يونس

استمرت دبابات الاحتلال في حصار مشفى ناصر بمدينة خان يونس.

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بشكل كثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي واستشهد ثلاثة مواطنين بنيران القناصة.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين في قصف منزل يعود لعائلة ابو سلمية في قصف على دير البلح.

كما استشهد اثنين من المواطنين في قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.