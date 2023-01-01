حكومة غزة: عشرات الشهداء في رفح خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، استشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي طال مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة: “استشهد عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منازل وسيارات مدنية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف الثوابتة، “الاحتلال الإسرائيلي يدّعي أن محافظة رفح آمنة، ويحث المواطنين على النزوح إليها، لكن عند وصولهم إليها، يتم استهدافهم”.

وتابع: “الاحتلال يكذب على الناس ويقوم بالاستهداف المتعمد للمنازل والسيارات المدنية، مما يرفع من عدد الشهداء بشكل كبير”.

وخلال الساعات الأخيرة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية على رفح، استهدفت منازل وسيارات تابعة لقوات الشرطة.

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من “كارثة ومجزرة عالمية” في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

وتعتبر رفح، آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.