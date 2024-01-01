شهيدة وإصابات في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

غزة/سما/

استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طيران الاحتلال الحربية استهدف منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو سلمية في شارع النخيل غرب دير البلح.

كما نفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.

وكان مصادر طبية، أفادت باستشهاد نحو 42 مواطنا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 28,064 شهيدا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.