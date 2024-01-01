"أنصار الله" اليمنية تتوعد بتصعيد عملياتها العسكرية حال هجوم "إسرائيل" على رفح

القدس المحتلة/سما/

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نقول للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد".

وأضاف: "طالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي [زعيم الجماعة]".

ودعا الحوثي الشعوب إلى "التحرك الشعبي والعسكري في كل دولة لمساندة المظلومين في غزة وفلسطين إزاء أي تصعيد".

واعتبر القيادي في "أنصار الله"، أن "الأفضل للأميركي والإسرائيلي أن يتوقف الحصار على غزة، وأن يدخل الغذاء والدواء إلى غزة، وأن يقبل بموقفٍ إنساني بكل ما تعنيه الكلمة، بدخول الغذاء والدواء إلى كل قطاع غزة وإيقاف العدوان على غزة".

إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات خطيرة لأي تحركات إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، واعتبرت ذلك "إمعاناً في القتل بحق الشعب الفلسطيني".



وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة يستهدف الإمعان في القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، ودليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وأضافت "يحذر اليمن من أن هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم في المنطقة تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال الإسرائيلي".