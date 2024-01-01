"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمواقع إسرائيلية وسيطرته على طائرة مسيرة للاحتلال

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لعدد من الأهداف التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية عدد من الأهداف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".