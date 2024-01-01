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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمواقع إسرائيلية وسيطرته على طائرة مسيرة للاحتلال

الأحد 11 فبراير 2024 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمواقع إسرائيلية وسيطرته على طائرة مسيرة للاحتلال



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لعدد من الأهداف التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية عدد من الأهداف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

كما عرض "حزب الله" مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، سيطر عليها، وهي "بحالة فنية جيدة".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "طائرة الاستطلاع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي سيطرت عليها المقاومة الإسلامية"، موضحا خصائصها.

هذا وأعلن أعلن "حزب الله" اللبناني يوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مؤكدا تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

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